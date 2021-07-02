Онлайн или лично: о пробелах дистанционной приемной комиссии

Сейчас подать документы в вуз почти так же сложно, как переехать в другую страну. И если в прошлом году свердловские высшие учебные заведения впервые перешли на дистанционный режим подачи документов, то в этом абитуриентам предоставляется выбор – лично или онлайн.

В подобном формате документы принимают все вузы Екатеринбурга, включая Екатеринбургский государственный театральный институт и Уральскую консерваторию. Однако, несмотря на возможность выбора, абитуриенты вновь страдают.

Плюсами и минусами разных форматов подачи поделился с «Новым Днем» обратившийся в редакцию абитуриент Павел Шестаков.

По словам Павла, для того чтобы подать документы на поступление лично, необходимо принести оригиналы, копии и фотографии в университет. Чтобы подать онлайн, необходимо лишь загрузить в личный кабинет абитуриента отсканированные документы, которые легко сделать в мобильном приложении.

Павел отметил, что второй вариант выглядит гораздо проще, так как не нужно выходить из дома и делать многочисленные копии документов, однако новая система дистанционного поступления пока не внушает доверия абитуриентам.

«Данная система еще слишком сырая, – поделился с корреспондентом «Нового Дня» Павел. – На разных страницах сайта университета информация отличается: где-то написано, что согласие на зачисление необходимо писать сразу, а где-то – что только после оглашения конкурсных списков. В одной памятке можно найти информацию про необходимость фотографий, а в другой об их необязательности. Из-за неразберихи приходится искать информацию на сторонних ресурсах, просить помощи у других абитуриентов в социальных сетях, сесть и разобраться сразу сложно. Нет уверенности, что ты сделал все правильно и числишься в списках, ведь этого не проверить, а еще у сайта часто бывают сбои».

Тем не менее, абитуриент отметил, что образовательные программы на сайте выглядят более наглядно, чем при личной подаче, однако прийти в университет самостоятельно все-таки надежнее и проще, да и романтика будущего студенчества так чувствуется в разы сильнее.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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