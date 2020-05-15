Отслеживание мониторов и кулинария по сети: как студенты будут сдавать экзамены

Сессия и выпускные экзамены в этом году у студентов пройдут дистанционно. Такое распоряжение неделю назад выпустило Минобрнауки РФ. «Новый День» выяснил, как будет проходить аттестация в вузах Екатеринбурга и что об этом думают сами студенты.

В УрФУ сдать экзамен можно будет, подтвердив свою личность через «Госуслуги», во время экзамена за компьютерами студентов будут следить. «Сессия будет проходить дистанционно с использованием системы прокторинга – сотрудник университета с помощью вебкамеры будет контролировать, что происходит в помещении и что открыто на экране ноутбука у студента. Активно готовимся к экзаменам, но надо сказать, что для нас система не нова, у нас активно используют для обучения онлайн курсы. Выпускные экзамены будут проходить аналогично, но надо сказать, что по большинству направлений отменены госэкзамены, их оставили только по 15 направлениям», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза.

В Екатеринбургском театральном институте главная проблема – выпускные спектакли. Кроме того, студенты сдают теоретический экзамен. Но что будет в этом году, пока неизвестно. Ранее не исключалось, что спектакли в каком-то варианте студенты все-таки покажут. В ректорате «Новому Дню» рассказали, что вопрос все еще обсуждается с федеральным Минкультом (именно эта структура учредитель института), возможно, на следующей неделе все прояснится.

В Архитектурном университете преподаватели сами решают, как именно принимать экзамены и проекты у студентов. «Мы решили не ограничивать преподавателей едиными рамками, каждый сам выбирает, через какую программу принимать экзамен. У нас сдают проекты, они многоплановые, и со студентами их преподаватели прорабатывают еженедельно по видеосвязи или по телефону, фактически на время сессии высылается итоговая работа, но проблем быть не должно, студенты и преподаватели и так постоянно на связи», – рассказала проректор по учебной работе УрГАХУ.

Несколько более проблемным окажется сдача проекта в Уральском государственном аграрном университете. «На защите диплома технологи-пищевики презентуют новые продукты, комиссия их обычно пробует, тут такой возможности не будет. Будут больше спрашивать теорию», – рассказала пресс-секретарь УрГАУ Юлия Филимонова. По ее словам, со сдачей экзаменов сложностей не будет, в вузе несколько лет назад запустили систему дистанционного обучения, которой сейчас и пользуются. Вопрос о возможных попытках студентов сдать экзамен нечестным способом тоже решен. «Например, на ветеринарном факультете экзамен будет в формате видеоконференции, преподаватель называет фамилию, и студент сходу отвечает. Сложно что-то загуглить, ты или знаешь ответ, или нет. В случаях, когда будет проходить тестирование, – там дается ограниченное количество времени, невозможно взять паузу и что-то поискать», – добавила пресс-секретарь.

Впрочем, студенты не слишком переживают, как будут сдавать экзамены.

«Пока что ориентируемся на дистанционные экзамены через видеосвязь, но как именно – будем узнавать ближе к экзаменам. Кто-то из преподавателей уже предупреждает, что если связь прервется – то можно сразу готовиться к пересдаче, но при этом есть информация, что проректор нацелил преподавателей на более-менее лояльное отношение к студентам. Отношение со стороны студентов пока сводится к фразе «черт его знает, как с этим всем разбираться», – поделился студент УрГЮУ.

«Новый День» опросил нескольких студентов инженерных направлений УрФУ – и они сказали, что пока вообще не знают, как будут сдавать экзамены. Но один из обучающихся рассказал, как проходила пересдача. «Преподаватель заранее назначил время в скайпе, пришло задание, дали время на его выполнение, результат надо было сфотографировать и отправить. Но главное, к пересдаче надо было подготовить стол: убрать со стола вообще все, поставить камеру так, чтоб стол было видно. А если камера не на ноутбуке, то делать так, чтоб и монитор компа было видно. И еще нельзя было брать в руки телефон, пока пишешь ответ. И на монитор смотреть было нельзя. Но нужно было включить микрофон. А еще в письме с требованиями преподаватель запретил нам вертеться. Так и написал: «Вертеться на сдаче экзамена запрещено».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

Указа об ослаблении режима и открытии ТРЦ и парков пока не будет – губернатор. / За неделю число подтвержденных случаев Covid-19 в УрФО увеличилось в полтора раза. / На Урале пьяный байкер с пьяным подростком-пассажиром врезался в ограждение (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»