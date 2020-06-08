Поступающим в театральные вузы и училища рекомендуют готовиться к чтениям монологов онлайн

Абитуриентам творческих вузов и ссузов в этом году рекомендуют настроиться на сдачу всех вступительных экзаменов онлайн. Не исключено, что даже будущих актеров и музыкантов будут отбирать по итогам дистанционных прослушиваний. В части вузов для творческих испытаний уже прописали регламент.

«Действительно, при поступлении на ряд программ, в том числе связанных с физкультурой и искусством, требуется подтверждать свои физические способности, талант. Сейчас рассматриваются разные возможности для таких вступительных испытаний. Но подавляющее большинство экзаменов пройдет онлайн. Не исключается, что если изменится санитарно-эпидемиологическая ситуация, часть экзаменов сможет пройти в очной форме. Но на сегодняшней день советовал бы готовиться к экзаменам онлайн, в том числе при поступлении в театральные вузы», – прокомментировал начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин, отвечая на вопрос «Нового Дня» в ходе онлайн-пресс-конференции ТАСС.

В некоторых вузах уже даже подготовили регламенты для проведния так называемых творческих конкурсов.

«У нас есть творческие направления подготовки: музыка, хореография, физкультура и так далее. Мы выработали регламент. Абитуриенты записывают все свои творческие события на видео. На сайте выложена специальная инструкция как это сделать. Далее загружают видео в личный кабинет абитуриента и отправляют в экзаменационную комиссию», – рассказала ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.

Напомним, ранее и УрФУ сообщил, что дополнительные испытания у абитурентов творческих и спортивных направлений подготовки будут принимать онлайн.

Отметим, что в ЕГТИ пока не говорят, как именно будут проходить вступительные экзамены. «Новый День» не смог получить ответы на этот вопрос в течение недели. Ранее ректор Анна Глуханюк высказывала надежду на то, что им дадут провести туры в очной форме.

В Свердловском колледже искусства и культуры пока ориентируют абитуриентов на то, что в середине августа все-таки состоятся очные смотры – и для поступающих на актерские специальности, и для музыкантов. До середины августа будут идти онлайн-курсы и собеседования, – рассказали «Новому Дню» абитуриенты СКИиК.

Добавим, что Министерство культуры России ранее рассматривало возможность для некоторых вузов провести приемную кампанию очно. Но перечня направлений подготовки (специальностей) вузов, которым будет дано право проводить такие испытания в условиях ограничений, до сих пор нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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