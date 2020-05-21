Названы даты ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор объявил предварительные даты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России по всем предметам. Основная часть стартует 29 июня и завершится 20 июля.

Предполагается, что 29 июня пройдут ЕГЭ по информатике, географии и литературе, 2 и 3 июля – по русскому языку. На 6 июля назначены испытания по профильной математике, на 9 июля – по физике и истории, на 13 – по обществознанию и химии, передает РИА «Новости».

16 июля школьники будут сдавать ЕГЭ по биологии и письменную часть по иностранным языкам. Устный экзамен по иностранным языкам запланирован на 18 и 20 июля.

Агентство со ссылкой на данные Рособрнадзора сообщает, что в расписании предусмотрят также резервные дни, в которые школьники смогут сдать ЕГЭ по всем предметам.

«Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах», – цитирует ТАСС врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

В ведомстве заверили, что во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль, учеников будут рассаживать на дистанции не менее полутора метров друг от друга.

Ранее о начале экзаменов 29 июня объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, снижение распространения коронавирусной инфекции позволит провести ЕГЭ во всей регионах. Экзамен в обязательном порядке будут сдавать только те школьники, кто собирается в этом году поступать в вузы, всем остальным в аттестаты будут выставлены по итогам года. Аттестаты им должны выдать до 15 июня.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.05.20

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