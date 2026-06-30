Греф назвал ЕГЭ отыгранным инструментом в образовании

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является инструментом, который уже отыграл свою роль в российской системе образования. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом собранию акционеров кредитной организации.

«Если вы, взрослые люди, в сфере моей компетенции, попробуете сдать ЕГЭ, – я вам сочувствую. Я зачастую не только не нахожу правильного ответа, я вопроса не понимаю», – цитирует его слова ТАСС.

Греф также обратил внимание, что после ЕГЭ происходит перезагрузка и все сбрасывается. По его оценке, важно научить думать, создать для детей разнообразие контекста и развивать сложность, чтобы они учились ориентироваться в разных сферах.

«Нужно готовиться учить учиться и готовиться к тому, что всю жизнь необходимо учиться. Это не какой-то лозунг, это действительно реальность. Любые знания, фундаментальные знания остаются», – пояснил глава Сбербанка.

Ранее в Минпросвещения и Рособрнадзоре неоднократно подчеркивали, что изменений относительно ЕГЭ в ближайшие годы не планируется.

Москва, Анастасия Смирнова

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