Экс-министр образования Фурсенко призвал усложнить ЕГЭ

Единый государственный экзамен необходимо менять из-за большого количества стобалльников. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко.

«И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то [это] очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех», – рассказал Фурсенко журналисту Александру Юнашеву.

Помощник президента также отметил необходимость изменения в учете результатов олимпиад школьников. По его мнению, часть из них себя девальвировала, а от значительной части олимпиад предстоит отказаться.

«Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать: «Да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнились задачи», – подчеркнул Фурсенко.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что необходимо пересмотреть перечень школьных олимпиад, результаты которых дают льготы при поступлении в вузы. По ее словам, оптимизация перечня должна помочь обеспечить более справедливые условия поступления для талантливых выпускников, показавших высокие результаты на ЕГЭ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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