В пунктах сдачи ЕГЭ усилят безопасность из-за нападений на школы

В России усилят меры безопасности в пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году.

«Действительно, в последние месяцы отмечается всплеск школьных «шутеров», и это, конечно, нас всех обязывает к тому, чтобы еще раз проверить, как работает система. Конечно же, нужно будет сделать большие акценты [на безопасности]», – сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что рядом с пунктами проведения экзаменов всегда находится выездной патруль Росгвардии. За день до ЕГЭ все места сдачи будут проверены, в том числе с участием кинологов, чтобы полностью убедиться в безопасности для школьников.

В феврале в России произошла серия нападений в образовательных учреждениях. В Уфе девятиклассник устроил стрельбу в школе, затем подросток напал с ножом на студентов одного из медвузов. Чуть позже в Анапе студент стрелял из ружья в техникуме.

Москва, Зоя Осколкова

