Рособрнадзор усилит защиту от хакеров во время сдачи ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) усилит защиту оборудования от хакерских атак в период сдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«В условиях рисков совершения хакерских атак на информационные системы, используемые при проведении экзаменов, просим усилить меры по защите этих систем, а также сохранению исправности и работоспособности оборудования», – цитирует Музаева РИА «Новости».

Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году стартует 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

Сдавать ЕГЭ в текущем году будут свыше 716 тысяч российских школьников. Экзамены пройдут во всех 89 регионах РФ и в 54 странах за рубежом. Для проведения ЕГЭ будет организовано порядка шести тысяч пунктов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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