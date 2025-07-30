В Минобрнауки Ингушетии прошли обыски

Обыски прошли в здании Министерства образования и науки Ингушетии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Силовики провели следственные действия в Минобразования Ингушетии, на период проведения обысков вход в здание был заблокирован», – сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятия могут быть связаны с расследованием дела о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к Единому государственному экзамену в Ингушетии. Фигурантами по этому делу проходят бывшие директор регионального центра обработки информации и начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности министерства образования и науки республики.

По версии следствия, в 2018 году фигуранты с целью хищения бюджетных средств организовали составление документов с ложными сведениями о выполнении 84 лицами работ по подготовке и проведению в республике ЕГЭ в 2016-2018 годах. В действительности эти люди педагогами не являлись, участие в проведение экзаменов не принимали.

Кроме того, подозреваемые изготовили подложные документы с завышенными сведениями о размере компенсации, подлежащей выплате 140 учителям за выполненные ими работы по подготовке и проведению ЕГЭ.

Магас, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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