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Среда, 18 июня 2025, 14:34 мск

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В основной период ЕГЭ удалили 608 учеников

В основной период проведения единого государственного экзамена удалили 608 человек. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек», – рассказал руководитель ведомства на полях ПМЭФ.

По его словам, среди других нарушений – попытки вынести контрольно-измерительные материалы, использование шпаргалок и прочее.

Удаленные с экзамена выпускники могут пересдать ЕГЭ только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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