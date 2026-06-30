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Кравцов: основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме

В России завершился основной этап Единого государственного экзамена. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, процедура прошла в штатном режиме.

«Экзамен прошел штатно, не было утечек экзаменационных материалов, обеспечена объективность экзамена. Все ребята находились в равных условиях», – сказал глава Минпросвещения на брифинге.

По итогам основного периода 400 баллов набрали уже восемь человек, 300 баллов – 76 человек, 200 баллов – 933 человека, 100 баллов – 8759 человек. Одна выпускница получила 500 баллов.

В Рособрнадзоре добавили, что, по предварительным данным, средние баллы ЕГЭ-2026 по большинству предметов превысили 60.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. 8 и 9 июля запланированы дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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