Рособрнадзор обнародовал список запретов для участников ЕГЭ

Роспотребнадзор определил перечень запрещенных для участников ЕГЭ действий во время экзамена.

Согласно утвержденному ведомством документу, находясь в пункте проведения Единого государственного экзамена, не дозволено выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками.

Помимо этого, экзаменуемым запрещено иметь при себе мобильные телефоны, калькуляторы, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме разрешенных к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам.

Также участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы, передает РИА «Новости». Им не позволено фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Кроме того, во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами.

За нарушения этих правил школьника удалят из пункта сдачи экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр документа направят в государственную экзаменационную комиссию.

Выпускники начнут сдавать единый госэкзамен с 1 июня. В этот день пройдут ЕГЭ по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля по желанию можно будет пересдать один из предметов.

Ранее Рособрнадзор установил запрет на досмотр участников ЕГЭ перед сдачей экзамена. Организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам госэкзамена и их вещам. Согласно новому порядку, при срабатывании металлоискателя на входе участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. При отказе сдать запрещенный предмет участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ. Минпросвещения России поддержало запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ.

Москва, Наталья Петрова

