российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 мая 2025, 11:20 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Русский язык является самым сложным предметом для школьников

Российские школьники считают самым сложным экзамен по русскому языку. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого приводит «Газета.Ru».

27% девятиклассников и каждый пятый выпускник заявили, что самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ является русский язык. На втором месте оказались математика (считают сложной 25% девятиклассников) и профильная математика (17% учеников 11-го класса).

Кроме того, трудности у школьников возникают с обществознанием, его самым сложным предметом назвали 10% девятиклассников и 15% выпускников. Примечательно, что обществознание является и одним из самых популярных предметов по выбору – в этом году ОГЭ по обществознанию сдают 44% участников опроса, ЕГЭ – 38%.

Большинство школьников в вопросе сдачи экзаменов опираются на знания, а не на удачу: 85% считают, что результат зависит от качества подготовки и объема знаний. 38% одиннадцатиклассников уделяют подготовке 3-4 часа в день, девятиклассники чаще всего занимаются 1-2 часа (45%).

Впрочем, фактор везения и уровень стресса, по мнению учеников, также играет немаловажную роль. Справляться с переживаниями старшеклассникам лучше всего помогают полноценный отдых и сон (61%), музыка или подкасты (58%), разговоры с друзьями и близкими (47%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / ЕГЭ

Рособрнадзор усилит защиту от хакеров во время сдачи ЕГЭ / В 2025 году сдавать ЕГЭ будут более 700 тысяч школьников / В ближайшие годы ЕГЭ не отменят – глава Рособрнадзора / В Курске выпускник судится со школой за проваленный ЕГЭ / Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы / Выпускникам не дадут выбирать результат пересдачи ЕГЭ / В интернете обнаружили 44 варианта ЕГЭ в 2024 году / Почти каждый пятый школьник ухудшил свой результат после пересдачи ЕГЭ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Курган, Москва, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Общество, Россия, ЕГЭ,