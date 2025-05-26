Русский язык является самым сложным предметом для школьников

Российские школьники считают самым сложным экзамен по русскому языку. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого приводит «Газета.Ru».

27% девятиклассников и каждый пятый выпускник заявили, что самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ является русский язык. На втором месте оказались математика (считают сложной 25% девятиклассников) и профильная математика (17% учеников 11-го класса).

Кроме того, трудности у школьников возникают с обществознанием, его самым сложным предметом назвали 10% девятиклассников и 15% выпускников. Примечательно, что обществознание является и одним из самых популярных предметов по выбору – в этом году ОГЭ по обществознанию сдают 44% участников опроса, ЕГЭ – 38%.

Большинство школьников в вопросе сдачи экзаменов опираются на знания, а не на удачу: 85% считают, что результат зависит от качества подготовки и объема знаний. 38% одиннадцатиклассников уделяют подготовке 3-4 часа в день, девятиклассники чаще всего занимаются 1-2 часа (45%).

Впрочем, фактор везения и уровень стресса, по мнению учеников, также играет немаловажную роль. Справляться с переживаниями старшеклассникам лучше всего помогают полноценный отдых и сон (61%), музыка или подкасты (58%), разговоры с друзьями и близкими (47%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube