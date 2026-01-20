российское информационное агентство 18+

Вторник, 20 января 2026, 13:48 мск

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

В России установили минимальные баллы единых школьных экзаменов на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Обязательными предметами ЕГЭ остаются русский язык и математика. «Русский язык – 24 балла, 36 баллов – минимальный порог для поступления в вуз. Математика – 27 баллов для профильного уровня», – говорится в сообщении.

Что касается предметов по выбору, то лимит установлен на следующем уровне: по обществознанию ученику нужно набрать не менее 42 баллов, по информатике – 40, по географии – 37, по биологии, физике и химии – 36 баллов, по истории и литературе – 32 балла, по иностранному языку – 22 балла.

«Обратите внимание! Вузы сами определяют проходные баллы ЕГЭ. Как правило, они выше минимальных значений», – напомнили в ведомстве.

В 2026 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный – с 20 марта по 20 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

