В 2025 году сдавать ЕГЭ будут более 700 тысяч школьников

В 2025 году к сдаче единого государственного экзамена готовятся 716 школьников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Зарегистрировано более 716 тысяч участников, из них 641 тысяча – выпускники текущего года», – сказал руководитель ведомства на пресс-конференции «Старт кампании ЕГЭ 2025 года».

ЕГЭ пройдет во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом. В общей сложности будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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