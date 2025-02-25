В 2025 году сдавать ЕГЭ будут более 700 тысяч школьников

В 2025 году к сдаче единого государственного экзамена готовятся 716 школьников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Зарегистрировано более 716 тысяч участников, из них 641 тысяча – выпускники текущего года», – сказал руководитель ведомства на пресс-конференции «Старт кампании ЕГЭ 2025 года».
ЕГЭ пройдет во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом. В общей сложности будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.
В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
Москва, Зоя Осколкова
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