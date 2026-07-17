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Более 98 тысяч выпускников улучшили результаты после пересдачи ЕГЭ

Большинство учеников, которые решились на пересдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ), улучшили свои результаты. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

На пересдачу ЕГЭ пошли почти 138 тысяч обучающихся. «Какие же результаты показали наши выпускники, которые пересдавали этот экзамен? Почти 99 тысяч улучшили свой результат. Мы рады за них, поздравляем», – отметил глава ведомства.

Результат улучшили 98 805 выпускников, у 12 418 учеников оценки остались такими же, а у 24 645 – ухудшились.

Ранее, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что средний балл ЕГЭ увеличивается на два пункта каждый год. По его словам, увеличилось и количество выпускников, сдавших экзамен на максимальный балл.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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