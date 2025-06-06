Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии утечек заданий ЕГЭ с 2013 года

Утечек материалов единого государственного экзамена не было с 2013 года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, 12 лет назад произошла массовая утечка контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. С тех пор в ведомстве сменилось руководство, были внесены изменения в процедуры проведения экзамена.

«С того момента ни разу утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными… таких утечек не было ни разу, не было зафиксировано», – сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной первым результатам ЕГЭ 2025 года.

В 2025 году ЕГЭ проходит с 23 мая по 11 июня. Сдают единый экзамен более 700 тысяч выпускников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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