Минпросвещения одобрило запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ

Минпросвещения России выступило в поддержку установленного Рособрнадзором запрета на досмотр участников ЕГЭ перед сдачей экзамена. Согласно рекомендациями, организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам госэкзамена и их вещам.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что для успешной сдачи экзамена важен психологический настрой.

«Четкое понимание процедуры и правил допуска на площадку проведения ЕГЭ снижает тревожность и помогает сосредоточиться на главном – на знаниях. Такой подход демонстрирует уважение к учащимся и при этом позволяет повысить их ответственность перед итоговой аттестацией», – сказал глава Минпросвещения.

Согласно новому порядку, при срабатывании металлоискателя на входе участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. При отказе сдать запрещенный предмет участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ.

В Минпросвещения напомнили, что в 2026 году впервые основной период государственной итоговой аттестации начнется 1 июня. На ЕГЭ зарегистрировалось около 750 тысяч участников, из них свыше 664 тысяч – выпускники текущего года. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию смогут пересдать один из предметов.

