В России запретили досматривать участников ЕГЭ

Рособрнадзор ввел запрет на личный досмотр участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

Согласно опубликованным рекомендациям, организаторам ЕГЭ и сотрудникам охраны запрещено прикасаться к экзаменуемым и их личным вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предлагает участнику добровольно передать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. При отказе сдать запрещенный предмет участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ.

Повторный допуск к сдаче экзамена в резервные сроки для нарушителя возможен только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии, передает РИА «Новости».

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию смогут пересдать один из предметов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что средние баллы ЕГЭ в 2026 году останутся на уровне прошлого года, поскольку содержательная часть ЕГЭ не изменилась ни по одному предмету.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube