Средние баллы ЕГЭ в 2026 году останутся на уровне прошлого года

В 2026 году содержательная часть Единого государственного экзамена не изменилась ни по одному предмету, поэтому средние баллы, как ожидается, останутся на уровне прошлого года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Содержательно мы ничего не меняли ни в одном предмете с прошлого года, поэтому ребята спокойно могут готовиться. И я думаю, средние баллы будут такими же практически по всем предметам, как в прошлом году», – сказал Музаевв комментарии ТАСС.

Глава ведомства добавил, что сравнение средних баллов разных лет некорректно из-за изменений в контрольно-измерительных материалах и процедурах проведения экзаменов. Но в 2026 году таких изменений не было, поэтому динамика, скорее всего, будет незначительной, указал Музаев.

Основной период ЕГЭ начнется 1 июня и продлится до 9 июля. Участники ЕГЭ смогут взять с собой на экзамен перекус, воду и лекарства.

Москва, Наталья Петрова

