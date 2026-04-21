На ЕГЭ в этом году можно будет принести еду, лекарства и воду

В 2026 году участники ЕГЭ смогу взять с собой на экзамен перекус, воду и лекарства. Об этом, ссылаясь на документ Рособрнадзора, сообщает РИА «Новости».

Из рекомендаций следует, что во время ЕГЭ на рабочем столе участника кроме экзаменационных материалов могут быть гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверяющий личность документ, средства обучения и воспитания для применения на экзаменах по отдельным учебным предметам.

На экзамены по биологии, географии и химии можно взять с собой непрограммируемый калькулятор, по математике – линейку без справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешено принести и непрограммируемый калькулятор, и упомянутую линейку.

На ЕГЭ по литературе можно пользоваться орфографическим словарем, предоставленным либо в пункте проведения экзамена, либо в образовательной организации участника. Личными словарями пользоваться не рекомендуется.

Москва, Елена Васильева

