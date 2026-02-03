В Уфе ученик устроил стрельбу в гимназии

В Уфе ученик пришел в школу с пневматическим оружием и устроил стрельбу. Возбуждены несколько уголовных дел.

Инцидент произошел в городской гимназии №16. По данным полиции, девятиклассник принес в школу пластиковый пневматический автомат, сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.

«Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан», – сообщили в республиканском главке МВД.

В региональном управлении Следственного комитета возбудили несколько уголовных дел, в том числе о халатности. «В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», – отметили в СКР.

О состоянии пострадавших не сообщается. По данным телеграм-канала «112», ранение получил учитель истории, ему оказывают медицинскую помощь.

