Мэр Уфы назвал вероятную причину нападения ученика на гимназию

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что открывшего стрельбу в одной из городских школ ученика травили одноклассники.

«Девятиклассники обижали парня. Он зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. К счастью, никто не пострадал», – сказал градоначальник журналистам.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что у нападавшего был детский игрушечный автомат, который стреляет маленькими пластиковыми пулями. «Это не пневматика. Ущерба он причинить не может», – добавил он. По словам Хабирова, автомат был пластиковым, «металлодетектор на него не срабатывает». Также подросток принес с собой небольшой кухонный нож, рассказал глава республики журналистам. «У него был нож небольшой, нож такой кухонный, он металлический, на него сработало. Но, как здесь первично говорят, у всех детей есть что-то металлическое. Но тем не менее сам факт, что первая линия защиты, первый контур, не сработал», – отметил Хабиров (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщал «Новый День», девятиклассник принес в гимназию №16 пластиковый пневматический автомат, сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Подросток задержан. Следователи возбудили несколько уголовных дел, в том числе о халатности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как пишет «Комсомольская правда – Уфа», ученика недавно перевели в другой класс, и он был недоволен этим. Подросток также жаловался на давление учителей и отношение одноклассников. Он ненавидел учителя истории, в которого выстрелил, рассказали учащиеся.

Уфа, Наталья Петрова

