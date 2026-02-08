В Башкирии возбуждено дело о халатности после нападения подростка на студентов

В Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц в связи с нападением подростка на иностранных студентов в общежитии медицинского университета в Уфе. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

По версии ведомства, должностные лица образовательной организации и органов системы профилактики, располагая данными о наличии у подростка признаков отклоняющегося поведения и нахождении его в социально опасном положении, не приняли достаточных мер по проведению с ним профилактической и социально-педагогической работы.

«В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании», – считает СК.

Накануне 15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета на улице Репина напал на проживающих там иностранных студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили два сотрудника полиции.

При этом злоумышленник причинил себе телесное повреждение и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Уфа, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

