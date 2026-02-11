В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме, есть погибший

Студент устроил стрельбу в техникуме в Анапе. По предварительным данным, пострадали три человека, один из них скончался. Стрелявшего задержали.

Инцидент произошел в индустриальном техникуме на улице Промышленной. 17-летний подросток с ружьем выстрелил несколько раз, после чего его задержали сотрудники Росгвардии.

Предположительно, юноша взял оружие у одного из своих родственников. Первым он выстрелил в охранника, который вызвал правоохранителей и попытался остановить нападавшего.

«Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь», – сообщили в региональном управлении МВД.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате стрельбы один человек погиб.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств. Мотивы стрелявшего подростка устанавливаются.

Анапа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

