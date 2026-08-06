Советник Путина инициировала пересмотр перечня олимпиад для поступления в вузы

В России необходимо пересмотреть перечень школьных олимпиад, результаты которых дают льготы при поступлении в высшие учебные заведения. С такой инициативой выступила советник президента России Елена Ямпольская, передают «Вести».

По ее словам, оптимизация перечня должна помочь обеспечить более справедливые условия поступления для талантливых выпускников, показавших высокие результаты на ЕГЭ. Соответствующее решение находится в компетенции Министерства науки и высшего образования, добавила она.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы ни один способный, талантливый ребенок, желающий учиться и работать в России, не был нами потерян», – сказала Ямпольская.

Она обратила внимание на то, что в ряде случаев абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить в выбранные вузы из-за большого числа победителей и призеров олимпиад, имеющих преимуществва при зачислении.

Кроме того, Ямпольская указала, что нужно обеспечить полную прозрачность олимпиад, входящих в утвержденный Миннауки перечень. Их результаты должны также объективно отражать уровень знаний школьников, как и результаты ЕГЭ, подчеркнула она.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ограничить поступление на бюджет в вузах для победителей и призеров олимпиад квотой в 10-15% от общего числа мест. Квотирование позволит сохранить возможность поступления на бюджетные места для школьников, показавших высокие результаты на ЕГЭ, считает он. Во многих ведущих вузах после приоритетного этапа зачисления многочисленных олимпиадников на некоторых направлениях практически не осталось бюджетных мест для поступающих по баллам ЕГЭ, указал Торкунов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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