С завтрашнего дня в уральских вузах начнут принимать документы от абитуриентов

С завтрашнего дня Уральский федеральный университет начинает прием документов от абитуриентов 2021 года, в остальных вузах приемная кампания стартует до конца недели. В этом году есть три способа: прийти в университет лично, отправить документы в электронном виде или по почте.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, прием документов откроется с 17 июня. В Уральском государственном педагогическом университете приемная кампания тоже откроется завтра, в УрГЭУ – с 18 июня, в Горном – с 19 июня, в Театральном институте – с 20 июня. По правилам этого года абсолютно все учебные заведения должны начать прием не позднее 20 июня. Подать документы можно тремя способами: обратившись лично в приемную комиссию (пока это не запрещено коронавирусными ограничениями), отправив по почте, либо в личном кабигете на сайте вуза, а также – через портал Госуслуг (в тех вузах, где эта система работает).

Те, кто поступает в вузы только по результатам ЕГЭ, могут принести пакет документов до 29 июля – это крайний срок для всех университетов. Сроки для абитуриентов, которые сдают собственные экзамены вузов, заведения устанавливают самостоятельно, их нужно уточнить на сайте или в комиссии.

Изменения этого года касаются сроков издания приказов о зачислении: в этом году всех абитуриентов зачислят в единую волну, а не в два этапа, как в прошлые годы. 17 августа вузы должны будут издать приказы в отношении тех, кто поступает по ЕГЭ.

«Единый этап зачисления касается абитуриентов, которые поступают в рамках общего конкурса – по результатам ЕГЭ. Те, кто поступает без вступительных экзаменов и по целевой квоте, будут зачисляться отдельно, их зачисление состоится 5 августа, – рассказывали ранее представители уральских вузов. – Особенностью зачисления в этом году станет еще и тот факт, что на этапе зачисления вузы смогут расширять список индивидуальных достижений (победы в олимпиадах, участие в волонтерских движения и так далее – прим.ред), за которые будут добавляться баллы. Особенно это будет важно по тем конкурсным группам, где очень высокий конкурс и каждый балл влияет на результаты поступления на бюджет. Поступающие должны быть готовы: если на бюджет будет несколько претендентов, вуз может ввести дополнительные показатели. Это абсолютно законно».

Добавим, что в этом году абитуриентам расширили возможности при поступлении в вузы. Подать документы по-прежнему можно только в 5 университетов, но вот внутри вуза теперь можно выбрать до 10 направлений подготовки (в прошлые годы было 3 направления). Каждый вуз сам устанавливает это количество. Так, в УрФУ количество направлений, на которые можно подать документы, увеличено с 3 до 7. Кроме того, в прошлые годы на каждое направление подготовки требовались результаты ЕГЭ по конкретным предметам. Например, русский язык, обществознание, информатика. А в этом году будут как обязательные ЕГЭ, так и экзамены на выбор.

Как писал «Новый День», в этом году почти все вузы Екатеринбурга набирают на бюджетные места больше абитуриентов, чем в прошлом году. Стоимость обучения большинство уральских вузов обещали не повышать.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

Дополнительные средства бюджета пойдут на Универсиаду, медицину и дороги. / Область выделит АО «Ледовая арена» 1,5 млрд рублей из регионального бюджета. / Участники Иннопрома подписывают соглашение о том, что выставку могут перенести в любой момент (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»