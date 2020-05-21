Выпускникам УрФУ привезут мантии и дипломы на такси

Из-за распространения коронавирусной инфекции выпускной у студентов УрФУ пройдет в онлайн-формате. А дипломы, мантии, академические шапочки и подарки будут доставлены домой каждому на такси, сообщает официальный сайт вуза. Все это вручат выпускникам в начале июля, а торжественная церемония будет проведена по онлайн-трансляции.

«Университет первым в России заявил о проведении онлайн-выпускного, при этом мы готовы сохранить все традиции, которые делают праздник УрФУ уникальным. Праздничный набор выпускника – один из таких атрибутов. В день выпускного участники праздника смогут нарядиться в мантии и академические шапочки, чтобы присоединиться к интерактивным трансляциям и принять участие в прямых включениях», – сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По данным УрФУ, в этом году выпускаются 6 083 человека. Для обеспечения студентов дипломами и атрибутикой задействуют 60 водителей такси, которые на протяжении нескольких дней будут заниматься доставкой. Участвовать в этой акции будут и волонтеры университета.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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