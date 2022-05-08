Выпускной в УрФУ после двух лет онлайн-вечеринок пройдет в офлайн-формате

Уральский федеральный университет объявил дату выпускного – 2 июля вручение дипломов и концерт-дискотека пройдут офлайн.

«Выпускной-2022 состоится 2 июля и пройдёт в три этапа: встречи в институтах, церемония на университетской площади и дискотека», – сообщает оргкомитет выпускного.

По данным «Нового Дня», на площади Кирова перед главным корпусом УрФУ днем 2 июля пройдет награждение отличников, вручение дипломов. По традиции студенты будут в мантиях и конфедератках. А ночью того же дня только для выпускников УрФУ пройдет закрытая вечеринка в «Телеклубе». Информации о хэдлайнерах еще нет. В прошлом году, напомним, хотели пригласить рэпера Feduk, но университету не согласовали проведение выпускного в офлайне.

УрФУ в 2020 и 2021 году проводил выпускные в онлайн-формате из-за распространения коронавируса в регионе. В прошлом году оргкомитет вуза надеялся, что студентам разрешат обычную вечеринку. Была назначена дата – 26 июня. Но региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса отменил все массовые мероприятия.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»