«Ни один из хедлайнеров не отказался»: Горенбург рассказал, когда пройдет Ural Music Night (ВИДЕО)

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург рассказал, что все хедлайнеры согласились перенести выступление на новые даты и пока не требуют возврата авансов. Предварительно, фестиваль может состояться в конце августа – начале сентября. Но после его проведения Горенбург может отказаться от «Ночи музыки» в будущем. Почему – смотрите в видеосюжете «Нового Дня».

Евгений Горенбург рассказал, когда пройдет «Ночь музыки»

Напомним, накануне губернатор Свердловской области официально подтвердил: фестиваля Ural Music Night 25 июня не будет. Главное музыкальное событие Екатеринбурга перенесли на неопределенное время – пока не улучшится ситуация с коронавирусом. При этом по всему центру города уже стоят смонтированные сцены, организаторы «Ночи музыки» выпустили мерч, музыканты купили невозвратные авиабилеты, чтобы прилететь из разных концов страны – общие убытки будут колоссальными. Сколько потеряно на организации фестиваля и почему Евгений Горенбург готов уже отказаться от своего детища, он рассказал агентству.

– Евгений Львович, насколько неожиданным для вас стала отмена фестиваля 25 июня?

– Надежда умирает последней. Она и умерла. Сложно ответить, насколько это было неожиданным. Мы понимали, что такие варианты возможны, но старались их не рассматривать, поскольку были прямые надежды, что нам разрешат проводить фестиваль. Я сегодня говорил с вице-губернатором Павлом Владимировичем Крековым, он, равно как и мы все, в немного измененном состоянии, очень огорчен тем, что происходит. Но полон оптимизма, что сможем фестиваль перенести. Пока рассматриваем конец августа – начало сентября.

– Понятло ли уже, сколько убытков понес фестиваль?

– Мы сейчас в стадии подсчета убытков. Часть денег была потрачена из Фонда президентских грантов, часть – из средств спонсоров, часть – из собственных средств. Надо получить референс от тех людей, которые свою работу уже выполнили. Ведь по городу стоят сцены, сейчас идет их демонтаж. Мы напечатали 6 тысяч футболок, напечатали многомиллионными тиражами буклеты, афиши. Инфоцентр у нас стоит, не знаю, что с ним делать.

Сейчас рано говорить об убытках в целом. Еще надо поговорить с контрагентами, войдут ли они в наше положение, можно ли эту ситуацию рассматривать как форс-мажор или что-то иное. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем за поддержку. Давно нам столько добрых слов не говорили. И спасибо тем людям, которые тратят свои деньги на фестиваль и мало что требуют от нас взамен. Некоторые спонсоры уже сказали, что понимают перенос фестиваля и не будут ничего требовать.

– Наверное, одной из пострадавших сторон оказались молодые музыканты?

– Это самая страдающая сторона – молодые музыканты, которые были отобраны из 10 тысяч претендентов. Мне кажется, мы придумали хорошую штуку, чтобы поддержать их. На сайте фестиваля у каждой группы есть свой IP-адрес и QR-код, по которым можно отправить донаты. Да и сам фестиваль не откажется от поддержки, потому что убытки не подсчитаны, но они точно есть.

Еще я обратился в Свердловский союз промышленников и предпринимателей, там 500 участников, – с просьбой каждому взять под кураторство, шефство по одной такой молодой группе. Все-таки у нас Урал – это край людей. Сейчас идет расчеловечивание человеков, и нужно проводить фестивали, потому что мы все пытаемся нести какую-то гуманную миссию. И нужно поддержать участников. Там география самая широкая – ребята должны были прилететь в Екатеринбург со всей России, от Калининграда до Владивостока. Они собирали деньги на билеты донатами, продавали вещи какие-то свои, мобильные телефоны... Кто-то, условно Челябинск, 10 тысяч потратил, Калининград – 50 тысяч. И я попросил прямо так – на условиях добровольства – взять кураторство над группами.

– А что с хедлайнерами? Требуют ли возврат авансов, если они были уплачены?

– Они все ждут. Все готовы перенести выступления. Ни одного не оказалось, кто бы сказал: «Идите вы лесом, ребята, все авансы горят!» Ни единого! Они все ждут от нас новые даты фестиваля. И будем уже решать с колес.

В конце беседы директор Ural Music Night признался «Новому Дню», что есть желание покинуть этот проект. Почему – смотрите на видео.

Екатеринбург, Александр Погольский, Ольга Тарасова

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