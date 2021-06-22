«Иннопром» можно, «Ночь музыки» нельзя?!» – уральцы об отмене Ural Music Night (ВИДЕО)

Сегодня оперативный штаб Свердловской области должен утвердить решение об отмене Ural Music Night – одного из самых известных и популярных в регионе фестивалей. Об этом в своем Instagram сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Уральцы об отмене Ural Music Night

Съемочная группа «Нового Дня» поговорила с горожанами на улицах Екатеринбурга о том, как они относятся к такому решению и собирались ли они посетить фестиваль. Большая часть опрошенных заявили, что им очень жаль. Некоторые уже внимательно изучили всю программу фестиваля и составили собственный план посещения площадок. Один молодой человек признался, что очень хотел пойти на фестиваль с друзьями, потому что скоро надолго уедет из Екатеринбурга. Есть и люди, которые жалеют музыкантов, ведь им придется понести финансовые потери.

Насколько такая мера была необходима, мнения разделились. Чуть меньше половины заявили, что относятся к решению губернатора с пониманием, желают всем здоровья и полагают, что «правительству виднее», другие – что не совсем понимают логику областных властей: ведь «Иннопром» в «Екатеринбург-Экспо» не отменен, работают все бары и рестораны, а «Ночь музыки» по большей части проходит на открытых площадках. По мнению одного респондента, который попросил не показывать его лица, «все это вопрос политики и не имеет отношения к здоровью общества», потому что одни массовые мероприятия разрешают, а другие – запрещают. Что еще говорили люди на улицах, смотрите в нашем видеосюжете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Всеволод Пономарев, Антон Отман

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