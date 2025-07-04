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Пятница, 4 июля 2025, 09:25 мск

Новости Екатеринбург

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После патриотов в Ельцин-центре соберутся випы «Иннопрома» – есть и слушать музыку

В Екатеринбурге дадут торжественный губернаторский прием в честь открытия «Иннопрома». Как и в прошлые годы, он пройдет в Ельцин-центре от имени главы региона. В этом году развлекать гостей со статусом «ВИП» будет группа Uma2rman.

В прошлые годы на губернаторских приемах в честь открытия «Иннопрома» выступали Игорь Николаев, «Песняры», Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Иннопром

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