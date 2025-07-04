На «Иннопроме» обсудят снятие санкций с России и расскажут, почему это плохо

В Екатеринбурге на следующей неделе пройдет выставка «Иннопром». Помимо технологий для «умного города», внедрения искусственного интеллекта в промышленность, кадрового голода и других более-менее традиционных тем, на нынешней выставке будут обсуждать снятие санкций Запада с России, говорится в официальной деловой программе.

Секцию назвали «Изобилие хуже дефицита». Ключевые вопросы, которые обсудят участники: выдержат ли российские производители конкуренцию с теми, кого они в свое время импортозаместили, и как «экологично вернуть иностранных партнеров». В числе спикеров заявлены глава минпрома Свердловской области Сергей Пересторонин, представители Торгово-промышленной палаты и бизнеса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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