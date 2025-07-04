российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 июля 2025, 12:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На «Иннопроме» обсудят снятие санкций с России и расскажут, почему это плохо

В Екатеринбурге на следующей неделе пройдет выставка «Иннопром». Помимо технологий для «умного города», внедрения искусственного интеллекта в промышленность, кадрового голода и других более-менее традиционных тем, на нынешней выставке будут обсуждать снятие санкций Запада с России, говорится в официальной деловой программе.

Секцию назвали «Изобилие хуже дефицита». Ключевые вопросы, которые обсудят участники: выдержат ли российские производители конкуренцию с теми, кого они в свое время импортозаместили, и как «экологично вернуть иностранных партнеров». В числе спикеров заявлены глава минпрома Свердловской области Сергей Пересторонин, представители Торгово-промышленной палаты и бизнеса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Иннопром

Партнеры «Иннопрома» – саудиты. Чем они интересны для России / После патриотов в Ельцин-центре соберутся випы «Иннопрома» – есть и слушать музыку / Некоторые отели накануне «Иннопрома» подняли цену в 6 раз / Партнером «Иннопрома-2025» станет Саудовская Аравия / Арабские танцы, золотая вода, машины на водороде – чем удивляет «Иннопром-2024» (ФОТО, ВИДЕО) / Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург / Мэру Екатеринбурга показали уникальные иконы святой покровительницы города (ФОТО) / Экологичный «Урал» на электрогибридном двигателе показали на «Иннопроме» – его собрали за год (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Экономика, Иннопром,