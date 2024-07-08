Мэру Екатеринбурга показали уникальные иконы святой покровительницы города (ФОТО)

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стенд Фонда святой Екатерины на «Иннопроме» во время обхода выставки. Директор благотворительной организации Александр Андреев представил главе города редкие иконы святой Екатерины – покровительницы столицы Урала.

Как уже сообщал «Новый День», каждая была изготовлена ювелирами и художниками в единственном экземпляре и еще никогда не была показана широкой аудитории. Шедевры православной культуры хранятся в частной коллекции мецената и бизнесмена Андрея Симановского.

Фонд святой Екатерины объединяет крупнейшие компании Свердловской области, в 2023 он вошел топ-7 крупнейших благотворительных организаций России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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