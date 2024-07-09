Арабские танцы, золотая вода, машины на водороде – чем удивляет «Иннопром-2024» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге уже второй день идет Международная промышленная выставка «Иннопром-2024». Она продлится до 11 июля. Арабские танцы, золотая вода, юбка за 800 тысяч и машины на водороде: рассказываем, ради чего стоит посетить «Екатеринбург-Экспо» в эти дни.

Иннопром 2024

Арабские танцы и сокол

Первое, что удивляет гостей «Иннопрома», – традиционные арабские танцы с барабанами и хоровым пением. Стенд официального партнера выставки поражает и своими масштабами – 1000 квадратных метров. Делегация ОАЭ также привезла с собой изделия ручной работы (ковры, одежду, сумки) и продукцию (кофе, снеки, лимонад). Самым неожиданным гостем из Арабских Эмиратов стал сокол. Посетители могут погладить птицу и даже подержать ее в руках.

Юбочка от дизайнера

Здесь можно зайти в настоящий модный бутик и даже побывать на дефиле. На стенде Кыргызстана представили как спортивные костюмы, так и вечерние образы.

Руководитель швейного производства и основатель бренда одежды Bravo Олеся Ладыгина показала «Новому Дню» свою дизайнерскую коллекцию в красных тонах. Каждая вещь представлена в единственном экземпляре и у каждой – своя уникальная ткань (креповая, атласная и другие). Многие виды тканей приобретаются в Дубае, Корее, Турции. Все платья, костюмы и пиджаки любой желающий может примерить.

Золотая вода

На стенде Таджикистана показали не простую воду, а золотую. Металл изначально находится в составе воды, специально его туда не добавляют. По словам представителей стенда, особенность такой воды в том, что ее можно пить даже младенцам.

Уральские изумрудные украшения

Ни одна уважающая себя дама не пройдет мимо Свердловского стенда – здесь можно увидеть драгоценные украшения из золота 585-й пробы и уральских изумрудов. В каждом украшении также есть бриллианты, а цена их варьируется от 100 до 700 тысяч рублей.

Сам сделал – сам поехал

Если ребенок хочет сконструировать не просто самокат или беговел, а такой СИМ, который еще никто и никогда не видел, то на стенде Пермского края есть специальные металлические конструкторы. Можно даже прокатиться на таком металлическом самокате. «Такие конструкторы берут для того, чтобы развивались дети. В основном покупают частные лица, детские сады, начальные школы, а также центры дополнительного образования. Кроме того, берут такие конструкторы и взрослые для обучения сотрудников на предприятиях. Изначальная цель – развитие инженерных навыков у подрастающего поколения, чтобы оно из потребителей превращалось в производителей, умело делать что-то руками. Все, что они придумают, вполне возможно воплотить», – рассказал «Новому Дню» Матвей Загвоздкин, инженер-конструктор компании «Мегалэнд».

Машины на водороде

Рекомендуем также обратить внимание на самый мощный на планете Земля автомобиль на водородных топливных элементах и единственный в мире водородный вездеход. Особенность экологически чистого Aurus Hydrogen в том, что электричество вырабатывается прямо на борту авто, что позволяет проехать намного больше, чем на обычной батарее для электромобиля. А у вездехода под капотом расположен специальный электрохимический генератор, где соединяются водород и кислород, и образуется электрический ток с высоким напряжением, питающий тяговый электродвигатель, который приводит к действию колес. Такие вездеходы предназначены для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики. «Зимой там очень много снега, летом – заболоченные места, в межсезонье – разливаются реки, и пройти обычной технике, даже «Уралам» и КамАЗам, будем весьма проблематично», – рассказал нам исполнительный директор компании-разработчика Александр Блохин.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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