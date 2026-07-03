Среди гостей «Иннопрома» будет премьер-министр Армении Никол Пашинян

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет промышленная выставка-форму «Иннопром». В качестве приглашенных спикеров ожидаются главы правительств нескольких государств ЕАЭС.

В частности, на сайте выставки указано, что «Иннопром» посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

«Иннопром» пройдет 6-9 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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