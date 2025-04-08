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Вторник, 8 апреля 2025, 08:07 мск

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Партнером «Иннопрома-2025» станет Саудовская Аравия

Стало известно, какое государство будет партнером международной выставки «Иннопром-2025» – Королевство Саудовская Аравия.

О причинах такого решения рассказал ТАСС директор деловой программы форума Антон Атрашкин. По его словам, Саудовская Аравия – «страна, которая последние годы играет все более важную роль на мировой арене, активно участвует в самых важных глобальных переговорах, уникальная страна, поддерживающая добрые отношения и с Западом, и с Россией».

Антон Атрашкин уверен, что саудовские официальные лица будут использовать «Иннопром» для приглашения российских компаний к локализации производства в своих индустриальных городах. Кроме того, у Саудовской Аравии будет самая большая экспозиция на «Иннопроме» – более 1,5 тыс. кв. м.

Напомним, с 2015 года у каждой выставки «Иннопром» были страны-партнеры. В 2015 году им стал Китай, в 2016-м – Индия, в 2017-м – Япония, в 2018-м – Южная Корея, в 2019-м – Турция. В 2020 году выставку не проводили из-за коронавируса. В 2021-м страной-партнером стала Италия, в 2022-м – Казахстан, в 2023-м – Белоруссия, в 2024 – ОАЭ.

В связи с этим в прошлом году для уральских отельеров, рестораторов, представителей деловых и выставочных центров провели семинар по обслуживанию гостей в соответствии со стандартами Muslim и Halal friendly.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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