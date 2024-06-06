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Четверг, 6 июня 2024, 09:52 мск

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Екатеринбург готовится принимать гостей «Иннопрома» из ОАЭ по стандартам халяль

Для уральских отельеров, рестораторов, представителей деловых и выставочных центров в преддверии «Иннопрома» провели семинар по обслуживанию гостей в соответствии со стандартами Muslim и Halal friendly. Это связано с тем, что партнером «Иннопрома» в этом году станут Объединенные Арабские Эмираты. Международная выставка пройдет с 8 по 11 июля.

Как сообщил департаменту информполитики Свердловской области эксперт по исламским вопросам Национального центра компетенций Халяль Роскачества Салих Патеев, значение термина Halal не ограничивается пищевыми продуктами. С арабского Halal переводится как «дозволенное», соответственно, касается разных сфер жизни – финансовых, бытовых и медицинских услуг, туризма, видов заработка, поведения в обществе и этических норм.

«Стандартизация и сертификация Halal в туриндустрии развивается как одна из форм лояльности к определенной категории потребителей. Если в отеле есть номера, которые работают по стандарту Muslim friendly, это напрямую расширяет целевую аудиторию, повышая возможности для размещения гостей из мусульманских стран», – сказал Салих Патеев.

Требования к стандартам Muslim friendly делятся на две категории – базовый и усиленный. Среди базовых – предоставление питания Halal по запросу либо размещение информации о ближайших к отелю ресторанах Halal, отсутствие алкоголя в мини-баре, размещение информации о ближайших мечетях и графика молитв в зависимости от движения солнца в регионе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Иннопром

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