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Вторник, 9 июля 2024, 12:27 мск

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Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме».

В аэропорту Кольцово премьер-министра встретили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Председатель правительства осмотрит экспозицию и выступит на главной стратегической сессии «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса», сообщает ТАСС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Иннопром

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