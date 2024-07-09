Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме».

В аэропорту Кольцово премьер-министра встретили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Председатель правительства осмотрит экспозицию и выступит на главной стратегической сессии «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса», сообщает ТАСС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube