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Пятница, 4 июля 2025, 10:43 мск

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Партнеры «Иннопрома» – саудиты. Чем они интересны для России

В Екатеринбурге в понедельник стартует выставка «Иннопром». Она пройдет в 15-й раз, а страной-партнером впервые станет Саудовская Аравия. Несмотря на то, что королевство экономически развито, в основном, за счет лидерства в ОПЕК, с Россией у этой страны с Аравийского полуострова идет довольно активный товарооборот.

Львиная доля поставок из России – это пшеница (порядка 70%). По информации ФГБУ «Агроэкспорт», у Саудовской Аравии растет спрос на мучные кондитерские изделия. Также Россия поставляет на Аравийский полуостров сладости, мясо, рыбу. Из промтоваров – медоборудование, оптику и электрику, косметику.

Кроме того, ранее торгпред РФ в КСА Станислав Янковец рассказывал об интересе саудитов к российской сфере образования в области медицины и фармацевтики, космонавтики, а также в области строительства.

Что касается поставок из Саудовской Аравии в Россию, то, в основном, это продукты нефтехимической отрасли, а также пищевая продукция – в первую очередь, финики и креветки, а также свежие фрукты и растительные масла.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Иннопром

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