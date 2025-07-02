Некоторые отели накануне «Иннопрома» подняли цену в 6 раз

На следующей неделе в Екатеринбурге состоится международная выставка «Иннопром». Как сообщает корреспондент «Нового Дня», гости мероприятия уже начинают съезжаться в уральскую столицу, но основной наплыв придется на конец рабочей недели и выходные. Гостиничные номера на даты «Иннопрома» уже стоят на брони, а цены на оставшиеся существенно выросли.

Для уральцев повышенный спрос на жилье и рост цен на него в дни «Иннопрома» уже давно привычен, а вот у некоторых иногородних участников мероприятия происходящее до сих пор вызывает удивление. Так, один из гостей «Иннопрома-2025», депутат Госдумы Станислав Наумов поделился своими переживаниями по этому поводу в социальных сетях: «Еду на Иннопром-2025 по линии комитета Госдумы по экономической политике. Цены на авиабилеты и гостиницы просто конские!! Но, наверное, так надо?».

«Новый День» проверил наличие номеров и цены на проживание в дни «Иннопрома». Четырех- и пятизвездочные отели Екатеринбурга, такие как «Резиденция» в «Ельцин Центре», «Онегин», Hyatt Regency, уже полностью распродали номера на этот период.

«Резиденция» Hyatt Place Hyatt Regency «Атриум Палас Отель» «Атриум Палас Отель» «Атриум Палас Отель»

В тех немногих гостиницах, где еще можно найти места, цены выросли в разы. Например, в отеле Hyatt Place одна ночь с 7 по 10 июля обойдется в 65 тыс. рублей, хотя в другие дни номер стоит около 10 тысяч. «Атриум Палас Отель» в дни «Иннопрома» позволяет снять номер только сразу на три 3 дня, и стоимость достигает 142 тысячи рублей за стандарт. Другие отели, такие как Ramada, предлагают 2-3 варианта от 34 тысяч за ночь.

«Заметно больше туристов не стало приезжать, по той причине, что у нас на этот период более чем на 100% заполнены отели. Также заполнены все средства развлечений и частный сектор, квартиры в наем. Уже последние 2-3 года возникает проблема с приемом гостей. И это несмотря на то, что стоимость в ряде отелей утраивается на период проведения «Иннопрома», – сообщил «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Свердловской области Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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