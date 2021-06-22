Глава Екатеринбурга: «Уральскую ночь музыки» отменили ради «Иннопрома»

Крупные мероприятия в Екатеринбурге отменяются и переносятся, чтобы можно было беспроблемно провести «Иннопром», это касается и Ural Music Night.

«Уральская ночь музыки – это скорее не отмена, а перенос. Перенесли Сабантуй. Мы должны минимизировать риски для проведения нашего главного мероприятия, где будут первые лица», – сообщил сегодня на заседании ЕГД глава города Алексей Орлов. Под последним он имел в виду «Иннопром». Мэр отметил, что вчера разговаривал с замминистра промышленности Алексеем Груздевым – тот подтвердил, что федеральные чиновники готовятся принимать участие в выставке на Урале.

Мэр отметил, что «Иннопром» должен пройти без проблем: вход будет осуществляться по прививочным сертификатам или справкам о наличии антител, а те, у кого нет таких документов, будут делать ежедневные ПЦР-тесты. Добавим, ранее организаторы представили несколько иной порядок сдачи ПЦР-тестов – раз в 24 часа их будут сдавать только журналисты и волонтеры, VIP-персоны могут тестироваться раз в 72 часа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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