Участники «Иннопрома» будут сдавать тест на коронавирус

Организаторы «Иннопрома-2021» рассказали о требованиях, которые будут предъявлять к участникам и гостям выставки из-за коронавируса. Все непривитые посетители будут обязаны сдавать ПЦР-тесты, причем частота тестирования зависит от статусности участника. Vip-гости, спикеры и делегаты могут предъявлять отрицательные тесты, сделанные за 72 часа до мероприятия, журналисты, волонтеры и персонал – только за 24 часа. Имеющие полный курс вакцинации могут не тестироваться.

Справки и сертификаты о вакцинации загружаются в Личный кабинет Участника / Посетителя выставки самостоятельно, после чего бейдж будет активирован. Без загруженной справки / сертификата турникет не будет считывать бейдж. Также данные документы необходимо иметь при себе. Во избежание очередей в пунктах тестирования г. Екатеринбург, просим вас, по возможности, пройти тестирование в своем городе и прибыть уже с готовым результатом», – добавили организаторы. Уточняется, что во время проведения выставки будет действовать марочный и перчаточный режим, у гостей будут замерять температуру, людей с повышенной температурой и симптомами заболевания будут изолировать.

«Иннопром» пройдет в «Экспортов-центре» в 5 по 8 июля, главный партнер в этом году – Италия.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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