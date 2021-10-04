Участие в Ural Music Night подтвердили Клава Кока и Татьяна Овсиенко, «Каста» – под вопросом

Организаторы «Ночи музыки» продолжают переговоры с музыкантами, которые смогут приехать на фестиваль 22 октября. Не все из заявленных летом хедлайнеров выступят, поскольку у музыкантов уже составлены гастрольные графики.

«Из подтвержденных артистов – Billy's Band, Клава Кока, Вадим Самойлов, Татьяна Овсиенко. Ведем переговоры с «Кастой», ЛСП», – рассказал на пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург.

Всего 22 октября будет работать 70 закрытых концертных площадок по всему городу, на каждой выступят не менее 7 музыкантов. Пока неизвестно, приедет ли Леонид Агутин, который должен был в июне петь на гала-концерте. Самого гала в привычном формате тоже не будет, поскольку уличных площадок не предусмотрено.

«Но мы обязательно споем «Ночь пройдет». Надеюсь, это будет Агутин. Гала-концерт пройдет либо в КРК «Уралец», либо во Дворце игровых видах спорта, либо в Ельцин-центре», – отметил Горенбург.

На всех площадках должна быть загрузка не более 75% от предельно допустимой вместимости. На этой неделе организаторы «Ночи музыки» будут встречаться с представителями Роспотребнадзора, чтобы обсудить все формальности.

Евгений Горенбург также рассказал, что организаторы из-за переноса фестиваля с 25 июня на 22 октября понесли серьезные финансовые потери.

«3,5 миллиона рублей составили штрафы за авиабилеты [многие из которых были невозвратными]. Потеряли одного спонсора. 3,5 миллиона рублей мы заплатили летом [за установку и демонтаж] сцен. Итого – пока около 7 миллионов. Но подсчёты подводить рано», – сказал Горенбург.

Напомним, Ural Music Night должен был пройти 25 июня, но почти в последний момент областные власти запретили проведение фестиваля из-за коронавируса. На тот момент многие музыканты уже приехали в Екатеринбург либо купили билеты. Организаторы даже организовывали сбор средств, чтобы помочь молодым исполнителям восполнить ущерб. Изначально на фестивале должно было быть более 100 площадок, в том числе – уличных. На площади 1905 года «Урал Опера Балет» должен был исполнить «Травиату», но в новом формате этого не будет.

Напомним, на фестиваль, который пройдет только на закрытых площадках, пустят только привитых от коронавируса слушателей.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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