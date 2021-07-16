«Переговоры идут»: Организаторы «Ночи музыки» надеются провести фестиваль в сентябре

Организаторы Ural Music Night надеются провести фестиваль в начале осени. Об этом заявил генеральный директор проекта Евгений Горенбург на премьере в Ельцин-центре. «Я думаю, мы где-то в начале сентября проведем «Ночь музыки», – сообщил он.

Пресс-атташе фестиваля Григорий Колмогоров пояснил «Новому Дню», что переговоры с властями действительно ведутся, но конкретных решений пока нет. Поэтому сентябрь – это очень приблизительный срок. Оргкомитет также опирается на опыт прошлого года, когда «Ночь музыки» тоже была проведена в условиях пандемии в усеченном формате. «С приглашенными артистами мы проговорили, что наше мероприятия может состояться в этом году, принципиально все готовы приехать. Но вопрос конкретной даты фестиваля – у кого-то она может быть уже занята», – рассказал собеседник агентства.

Екатеринбургский фестиваль «Уральская ночь музыки» планировался 25 июня, но был отменен из-за подъема заболеваемости коронавирусом. В настоящее время в Свердловской области действует постановление Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий свыше 500 человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

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