Ural Music Night все-таки проведут осенью, но в урезанном формате, без уличных выступлений

«Ночь музыки» в Екатеринбурге проведут в конце сентября, либо начале октября, – сообщила сегодня министр культуры Свердловской области. Точная дата будет зависеть от количества заболевших коронавирусом. Вероятнее всего, фестиваль пройдет без уличных выступлений – только на закрытых площадках.

«Может измениться формат, фестиваль будет проходить только на закрытых площадках. Не будет представлен спектакль Театра оперы и балета, потому что мы ушли в осень (планировалось на большой сцене на площади 1905 года сыграть «Травиату» – прим.ред). Будет снижено количество музыкантов и площадок, но то, что он будет – это однозначно», – заявила сегодня на пресс-конференции в ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

По ее словам, вчера прошла очередная встреча с основателем фестиваля Евгением Горенбургом, и на ней в очередной раз обсуждалась эта тема. Точные даты Ural Music Night станут известны, вероятно, через неделю.

«Следующая неделя будет определяющей. Начался учебный год в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Детишки приехали отовсюду, привезли разное. Все будет зависеть от количества заболевших людей», – добавила Учайкина и призвала всех вакцинироваться от коронавируса и от гриппа.

В пресс-службе фестиваля «Новому Дню» сообщили, что на данный момент все хэдлайнеры находятся на связи, никто из них не забрал авансов. Все ждут новых дат Ural Music Night. Возможно, кто-то не сможет приехать в связи с назначенными на те дни выступлениями, но пока никто не отказался от своего намерения окончательно.

Напомним, «Ночь музыки» должна была пройти 25 июня. В центре Екатеринбурга даже поставили несколько сцен, в город приехали молодые музыканты со всей России. Но в последний момент из-за роста заболеваемости коронавирусом областные власти запретили проводить фестиваль. Оргкомитет «Ночи музыки» тогда начал сбор средств, чтобы помочь молодым группам компенсировать затраты на авиабилеты и провоз аппаратуры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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