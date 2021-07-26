Музыкальный фестиваль «Знаменка» впервые пройдет онлайн

Фестиваль стройотрядов «Знаменка», которого в привычном, палаточно-походном, формате не было с 2019 года, вновь состоится нетрадиционно – в этом году он пройдет онлайн (в 2020-м «Знаменка» прошла в виде концерта в клубе).

Ранее «Новый День» писал, что организаторы «Знаменки» хотели бы провести ее в обычном формате, ведь в прошлом году они ограничились однодневным концертом в клубе. Однако из-за закона о запрете массовых мероприятий более чем на 500 человек, было принято решение провести 44-ю «Знаменку» в формате съемки концертов и творческих номеров, куда будут приглашены только участники. Зрители же смогут посмотреть номера в прямой трансляции в группе «Знаменки» «ВКонтакте».

Многие члены студотрядов привиты от ковида, но на фестиваль, как правило, приезжают представители разных поколений отрядников, которых в этом году могло быть больше, чем обычно, – все-таки традиционной «Знаменки» не было с 2019 года.

Помимо песенного конкурса, на фестивале сохранены и другие традиционные виды творчества: конкурс парочек, граффити, инсталляций, концерт победителей прошлых лет, и конкурс «Знаменские танцы».

«Конечно, очень жаль, что вновь не получится съездить на «Знаменку», – прокомментировал ситуацию в разговоре с «Новым Днем» старик одного из студенческих строительных отрядов. – Однако мы с друзьями очень надеемся, что в следующем году юбилейная сорок пятая будет, как обычно, на поляне. Не беда, что в этом году не съездим, главное, чтобы к следующему всё утряслось. А пока мы нашей старой гвардией соберемся сами, посмотрим онлайн-концерт и споем под гитару старые отрядные песни».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

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