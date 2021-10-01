В рестораны и на концерты свердловчан будут пускать по QR-кодам

В Свердловской области появятся QR-коды, предназначенные для посещения зон, свободных от Covid-19. Создание таких зон сегодня анонсировал губернатор Евгений Куйвашев, а его заместитель Павел Креков на брифинге разъяснил подробности.

«Мы создадим зоны, свободные от ковида, куда смогут попасть либо привитые, либо переболевшие, что подтверждено QR-кодом, – пояснил чиновник. – Может возникнуть вопрос: что произойдет, если с QR-кодом проблемы? Будет прямая линия, где можно задать вопрос, когда QR-код не приходит».

Он уточнил, что речь идет о зонах безопасности в кафе, ресторанах, концертных, музейных комплексах, а также о санаториях, базах отдыха, об инфраструктуре, которая связана с фитнесом, бассейнами. «Это должно быть зонами безопасности. Мы должны сделать так, чтобы там могли находиться только люди, имеющие иммунную защиту. ПЦР не говорит об иммунной защите, он только о наличии вируса сейчас говорит», – уточнил Креков.

Перечень свободных от ковида зон, обещает замгубернатора, будет большим. Работа начнется уже на следующей неделе, но идти будет постепенно. «Какие-то сейчас откроем, какие-то позже, к концу года. Новый год приближается. Много людей будут бронировать места отдыха. Надо сделать их зонами без ковида», – резюмировал Креков.

Как уже сообщал «Новый День», ранее губернатор Куйвашев заявил: «Я поручу правительству заняться созданием в регионе зон, свободных от Covid-19. Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

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