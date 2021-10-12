Опрос: только треть уральцев поддерживают введение QR-кодов

Жители Свердловской области в основном против введения пропусков по QR-кодам – только 32% опрошенных поддерживают решение властей, 62% высказались против, еще 6% затруднились ответить. Опрос проводила служба исследований hh.ru.

Противники QR-пропусков чаще всего встречаются среди юристов (70%), и еще их довольно много среди врачей – в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» за введение пропускной системы выступили 32%, против – 59%. Максимальное число сторонников ее обнаружилось среди профессиональных сфер «Наука, образование» (40%), «Строительство, недвижимость» (37%) и «IT, телеком» (36%) – но и тут проценты, очевидно, невысокие.

В пресс-службе hh.ru рассказали, что только 4% уральцев думают, что такая мера замотивирует их вакцинироваться. Что касается создания Covid-free зон, то 52% опрошенных высказались против, 26% за, а 12% – все равно.

Отметим, ожидается, что указ о введении системы пропуска в различные учреждения и заведения по QR-коду губернатор Свердловской области подпишет сегодня. После публикации документа будут понятны точные сроки введения ограничений для непривитых, и сферы, которых это коснется.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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