За непривитых сотрудников отвечать будут работодатели: их ждут штрафы и отстранения

Если работодатель после 1 ноября не отстранит от работы сотрудника без прививки от Covid-19, его ждет административная ответственность, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Сначала начальника оштрафуют, в случае повторных нарушений – отстранят от занимаемой должности.

Напомним, в Свердловской области введена обязательная вакцинация для сотрудников определенных категорий. Не позднее 1 ноября первый компонент вакцины должны поставить свердловчане от 18 лет – работники сферы образования, услуг (предприятий торговли, банков, заведений общепита, транспорта, почты, гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток, фитнес-центров, театров, кинотеатров, спортивных сооружений), а также государственные и муниципальные служащие. Не позднее 1 декабря эти категории граждан должны поставить второй компонент вакцины.

«За вакцинацию отвечают руководители учреждений, подразделений. В течение месяца – первый компонент, в течение второго – второй компонент. Если об однокомпонентной вакцине речь, то заканчивается одним месяцем. Руководитель обязан отстранить работника. Либо перевести на дистант, если есть возможность. Ответственность несет работодатель. Если он этого не делает, то подвергается административному наказанию в виде штрафа. Это может быть сделано повторно, в случае если и это не привело к изменениям, могут последовать серьезные санкции, связанные с отстранением от руководящей должности», – рассказал на брифинге Павел Креков.

Следить за выполнением требований будет управление Роспотребнадзора по Свердловской области, там же будут приниматься решения о наказании.

На вопрос, хватит ли вакцины для всех, кто теперь должен привиться, Павел Креков ответил: сегодня в Свердловской области 600 тысяч доз вакцины, которую уже можно использовать. За октябрь-ноябрь нужно привить около 1,3 миллиона человек. С учетом будущих поставок вакцины должно хватить. К 1 декабря чиновники рассчитывают привить 60% всего населения.

Не исключено, что после введения обязательной вакцинации в больницах и торговых центрах возникнут очереди. В таком случае оперштаб обещает открыть дополнительные мобильные пункты. Также возможен выезд бригад медиков на предприятия, но только если там наберется большое количество сотрудников для вакцинации.

Добавим, что по данным оперштаба, на сегодняшний день среди медиков привиты 86% (а кто не привит, имеет защиту в виде антител), поэтому медики не попали под обязательную вакцинацию. Среди сотрудников школ и детсадов прививки есть у 80%, а вот среди сотрудников учреждений дополнительного образования, вузов, ссузов процент привитых меньше, и новое постановление должно простимулировать их.

Еще одним фактором для стимуляции процесса вакцинации станет введение в Свердловской области зон, свободных от ковида: туда можно будет попасть только по QR-коду после прививки или перенесенного заболевания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

В рестораны и на концерты свердловчан будут пускать по QR-кодам. / На Среднем Урале хотят сделать зоны, свободные от коронавируса. / Ural Music Night пройдет 22 октября в закрытых помещениях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»